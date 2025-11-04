Juve Sporting LIVE | le due squadre sono arrivate allo Stadium ufficiali le scelte di formazione
di Marco Baridon Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo l’esordio vincente con la Cremonese, la Juve di Luciano Spalletti torna nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo Sporting, con un solo obiettivo: vincere la prima gara in Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sporting 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21 Migliore in campo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Torna la Champions League! In campo Napoli-Eintracht Francoforte e Juventus-Sporting. Entrambi i precedenti sorridono alle italiane: come finirà stasera? 🇮🇹🇩🇪🇵🇹 - facebook.com Vai su Facebook
Juve, ostacolo Sporting allo Stadium: Spalletti a caccia dei tre punti con Yildiz #champions #juve #sporting #yildiz - X Vai su X
Champions League, Napoli-Eintracht 0-0: live. Alle 21 Juventus-Sporting - La squadra di Conte è ora in campo contro gli avversari tedeschi. Come scrive tg24.sky.it
Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 4 novembre 2025 ... Riporta tpi.it
Juventus-Sporting Lisbona LIVE: cronaca, formazioni ufficiali, dove vederla - I bianconeri, alla seconda uscita con Spalletti in panchina, affrontano una sfida cruciale per il prosieguo del proprio percorso in Champions League: all'Allianz Stadium è atteso lo Sporting Lisbona. Lo riporta ilbianconero.com