Juve Sporting Lisbona Spalletti ha scelto il terzetto di centrocampo | con Koopmeiners arretrato in difesa toccherà a loro tre! Ultime

Juve Sporting Lisbona, il tecnico scioglie i dubbi: in mediana Locatelli, McKennie e il francese, in difesa confermato l’esperimento Koopmeiners. I dubbi della vigilia sono stati sciolti. Luciano Spalletti ha definito la sua Juventus per la delicatissima e fondamentale sfida di Champions League di questa sera (ore 21:00) contro lo Sporting Lisbona. Il tecnico, alle prese con un’emergenza difensiva senza precedenti, ha deciso di dare continuità all’assetto tattico visto a Cremona, confermando la sua mossa a sorpresa e varando un centrocampo di pura sostanza. Juve Sporting: Koopmeiners confermato in difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sporting Lisbona, Spalletti ha scelto il terzetto di centrocampo: con Koopmeiners arretrato in difesa toccherà a loro tre! Ultime

Juventus-Sporting Lisbona, Champions League in diretta TV: dove vederla, orario, la rimonta di Luciano Spalletti - L'appuntamento è per oggi con una partita fondamentale per la squadra dei bianco neri

Juventus-Sporting Lisbona, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Sporting Lisbona gara valida per la 4ª giornata di Champions League e in programma questa sera alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino

Juventus-Sporting, dove vederla oggi in TV e streaming: Spalletti ritrova Yildiz, le formazioni