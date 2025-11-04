Juve Sporting Lisbona Primavera | c’è anche Luciano Spalletti a Vinovo per la sfida di Youth League! Il suo arrivo – VIDEO

di Marco Baridon Juve Sporting Lisbona Primavera, Spalletti subito al fianco dei giovani: presente in tribuna per il match di Youth League, un segnale forte per il club. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Un tecnico a 360 gradi, un segnale forte lanciato a tutto il mondo Juventus fin dal primo giorno. Luciano Spalletti, a poche ore dal suo delicatissimo esordio europeo sulla panchina della prima squadra, ha sorpreso tutti: oggi pomeriggio è presente a Vinovo per assistere dal vivo alla sfida di Youth League tra la Juve Primavera e lo Sporting Lisbona. Luciano #Spalletti presente a Vinovo per #JuveSCP #Primavera?? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sporting Lisbona Primavera: c’è anche Luciano Spalletti a Vinovo per la sfida di Youth League! Il suo arrivo – VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

It's Matchday! UEFA Champions League Sporting CP ? 21:00 CET #JuveSportingCP - facebook.com Vai su Facebook

Juve, ostacolo Sporting allo Stadium: Spalletti a caccia dei tre punti con Yildiz #champions #juve #sporting #yildiz - X Vai su X

Diretta Juventus Sporting Lisbona Primavera/ Streaming video tv: a Vinovo (Youth League, 4 novembre 2025) - Youth League, Diretta Juventus Sporting Lisbona Primavera, Streaming video tv: bianconeri ancora a secco di vittorie (4 novembre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

Spalletti presente a vedere la Juventus Primavera-Sporting Lisbona di Youth League VIDEO - Luciano Spalletti è andato a Vinovo per assistere al match di Youth League tra la Juventus Primavera e lo Sporting, stasera poi la sfida di Champions. Come scrive ilbianconero.com

Juventus Primavera-Sporting: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League - Il match tra Juventus Primavera e Sporting Lisbona, valido per la quarta giornata di Youth League e in programma martedì 4 novembre alle ore 15, sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della ... Segnala tuttosport.com