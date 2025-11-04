Juve Sporting Lisbona pochi dubbi sulle due corsie | Spalletti ha già scelto gli esterni Toccherà a loro stasera allo Stadium

Juve Sporting Lisbona, il tecnico bianconero conferma gli esterni di Cremona: si va sulla continuità, con il serbo a sinistra e l’azzurro a destra. La  Juve  di  Luciano Spalletti  cerca conferme, e il nuovo tecnico sceglie la strada della continuità. Per il delicatissimo e fondamentale match in Champions League di questa sera (ore 21:00) contro lo  Sporting Lisbona, l’allenatore ha sciolto i dubbi relativi agli esterni di centrocampo. Come riportato da  Sky Sport,  toccherà ancora a Filip Kostic e Andrea Cambiaso presidiare le corsie laterali, proprio come nella vittoriosa (e sofferta) trasferta di Cremona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

