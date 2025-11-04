Juve Sporting, Valeri Bojinov parla da doppio ex alla vigilia della Champions. L’attaccante bulgaro elogia la crescita dello Sporting e augura a entrambe le sue ex squadre di potersi incontrare in finale. La sfida di Champions League di questa sera tra Juventus e Sporting CP ha un sapore particolare per Valeri Bojinov. L’attaccante bulgaro è uno dei rari “doppi ex” della partita, avendo vestito entrambe le maglie nel corso della sua carriera. Intervistato in esclusiva dal quotidiano portoghese A Bola, Bojinov ha analizzato l’incontro, definendolo “speciale” per il suo vissuto. L’ex attaccante ha voluto subito mettere in chiaro il profondo legame che ancora lo lega a entrambi gli ambienti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Sporting, il doppio ex Bojinov si emoziona e sogna in grande: «Spero che i bianconeri vadano in finale di Champions»