Juve Sporting 1-1 LIVE | termina il primo tempo allo Stadium al gol di Araujo risponde Vlahovic
di Andrea Bargione Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo l’esordio vincente con la Cremonese, la Juve di Luciano Spalletti torna nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo Sporting, con un solo obiettivo: vincere la prima gara in Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sporting 1-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 1 minuto di recupero 43? YILDIZ SPINGE! – Il numero 10 della Juventus prova a rendersi pericoloso sulla sinistra, due serpentine e poi il tiro: chiude la difesa dello Sporting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
