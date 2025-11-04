Juve Sporting 1-1 LIVE | termina il primo tempo allo Stadium al gol di Araujo risponde Vlahovic

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Bargione Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo l’esordio vincente con la Cremonese, la  Juve  di Luciano Spalletti torna nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo  Sporting, con un solo obiettivo:  vincere la prima gara in  Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sporting 1-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 1 minuto di recupero 43? YILDIZ SPINGE! – Il numero 10 della Juventus prova a rendersi pericoloso sulla sinistra, due serpentine e poi il tiro: chiude la difesa dello Sporting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve sporting 1 1 live termina il primo tempo allo stadium al gol di araujo risponde vlahovic

© Juventusnews24.com - Juve Sporting 1-1 LIVE: termina il primo tempo allo Stadium, al gol di Araujo risponde Vlahovic

Contenuti che potrebbero interessarti

juve sporting 1 1Juventus-Sporting 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Vlahovic risponde ad Araujo - Sporting Clube de Portugal di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

juve sporting 1 1Juve-Sporting 1-1 | Araujo segna al 12', pareggia Vlahovic: è on fire! ?? | OneFootball - Yildiz lascia il pallone a Thuram che s'inserisce palla al piede, crossa rasoterra e Vlahovic devia di destro in ... Scrive onefootball.com

juve sporting 1 1Pagina 1 | Dove vedere Juve-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario - Esordio europeo per Spalletti alla guida dei bianconeri nella gara valida per la quarta giornata di Champions League: le scelte di formazione ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Sporting 1 1