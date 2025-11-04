Juve Sporting 1-1 LIVE | inizia la ripresa allo Stadium!

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Bargione Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo l’esordio vincente con la Cremonese, la  Juve  di Luciano Spalletti torna nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo  Sporting, con un solo obiettivo:  vincere la prima gara in  Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sporting 1-1: sintesi e moviola. INIZIA IL SECONDO TEMPO! FINE PRIMO TEMPO 1 minuto di recupero 43? YILDIZ SPINGE! – Il numero 10 della Juventus prova a rendersi pericoloso sulla sinistra, due serpentine e poi il tiro: chiude la difesa dello Sporting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve sporting 1 1 live inizia la ripresa allo stadium

© Juventusnews24.com - Juve Sporting 1-1 LIVE: inizia la ripresa allo Stadium!

News recenti che potrebbero piacerti

juve sporting 1 1Juventus-Sporting 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Vlahovic risponde ad Araujo - Sporting Clube de Portugal di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

juve sporting 1 1LIVE Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Champions 2025/2026: Sporting e Juventus Pareggiano 1-1 - Sporting Lisbona: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Secondo sport.virgilio.it

juve sporting 1 1Juve-Sporting 1-1 | Araujo segna al 12', pareggia Vlahovic: è on fire! ?? | OneFootball - Yildiz lascia il pallone a Thuram che s'inserisce palla al piede, crossa rasoterra e Vlahovic devia di destro in ... Scrive onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Sporting 1 1