Juve Sporting 0-1 LIVE | Araujo porta in vantaggio gli ospiti Vlahovic vicino al pareggio!

di Andrea Bargione Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Dopo l'esordio vincente con la Cremonese, la Juve di Luciano Spalletti torna nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo Sporting, con un solo obiettivo: vincere la prima gara in Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sporting 0-1: sintesi e moviola. 21? JUVE IN ATTACCO – La Juventus prova a spingere 19? ANCORA VLAHOVIC! – Juventus prova a rendersi ancora pericolosa sempre con Dusan Vlahovic: sul cross di Cambiaso, l'attaccante tocco al volo di sinistro verso la porta di Rui Silva ma il pallone è troppo lento.

