Juve Sporting 0-0 LIVE | inizia il match!

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Bargione Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo l’esordio vincente con la Cremonese, la  Juve  di Luciano Spalletti torna nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo  Sporting, con un solo obiettivo:  vincere la prima gara in  Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sporting 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve sporting 0 0 live inizia il match

© Juventusnews24.com - Juve Sporting 0-0 LIVE: inizia il match!

News recenti che potrebbero piacerti

juve sporting 0 0Champions League, Napoli-Eintracht 0-0: live. Alle 21 Juventus-Sporting - La squadra di Conte è ora in campo contro gli avversari tedeschi. Riporta tg24.sky.it

juve sporting 0 0Pagina 0 | Juve Primavera, finale shock: da 2-0 a 2-2 contro lo Sporting, un punto e tanto rammarico - La Juve Primavera viene beffata nel finale e vede sfumare la prima vittoria in questa Youth League. Secondo tuttosport.com

LIVE| Youth League, Juve-Sporting 0-0 - 20 di Padoin ospita i pari età dello Sporting CP di Lisbona. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Sporting 0 0