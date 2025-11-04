Juve Sporting 0-0 LIVE | ci prova subito al volo Vlahovic! Para in due tempi Rui Silva
di Andrea Bargione Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo l’esordio vincente con la Cremonese, la Juve di Luciano Spalletti torna nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo Sporting, con un solo obiettivo: vincere la prima gara in Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sporting 0-0: sintesi e moviola. 10? OCCASIONE JUVE – Bella ripartenza della Juventus con la palla sulla destra per McKennie, cross sul secondo palo per Vlahovic che si coordina al volo: para Rui Silva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
