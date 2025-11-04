Juve Spalletti gioca in dieci | In tribuna dalla prossima partita

Cosa è successo durante la gara di Champions League contro lo Sporting CP È partita in salita l’avventura di Spalletti in Champions da allenatore della Juventus. I bianconeri sono stati puniti al 12? dal gol di Araujo: colpevole un po’ tutta la squadra, dal centrocampo a una difesa fin troppo morbida. Sotto accusa, però, ci è finito anche Michele Di Gregorio, reo di non essere riuscito a respingere il sinistro (forte e preciso) dell’esterno dei portoghesi. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Su X è pieno di commenti di tifosi juventini inferociti con il proprio portiere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, Spalletti gioca in dieci: “In tribuna dalla prossima partita”

News recenti che potrebbero piacerti

Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sua prima panchina in Champions League con i #JuveSCP #UCL - X Vai su X

FORFAIT JUVE: Spalletti PERDE la stella - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Juve Sporting: le ultime sulle possibili scelte di Spalletti. Due novità rispetto a Cremona, ecco quali sono i cambiamenti - Probabili formazioni Juve Sporting: le ultime sulle possibili scelte di Spalletti per il match della quarta giornata di Champions League 2025/26 La Juve si gioca la sopravvivenza in Champions League q ... juventusnews24.com scrive

Juventus: Vlahovic, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Koop, Conceicao, Openda, David e Zhegrova, chi gioca e chi no con Spalletti! - Juventus: Vlahovic, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Koop, Conceicao, Openda, David e Zhegrova, chi gioca e chi no con Spalletti! Da fantamaster.it

Dove vedere Juve-Sporting Lisbona in tv? Sky o Prime Video, orario - Esordio europeo per Spalletti alla guida dei bianconeri nella gara valida per la quarta giornata di Champions League: le possibili scelte ... Come scrive msn.com