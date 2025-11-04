Juric verso Marsiglia | Atalanta non è la gara del riscatto ma conterà fare punti
Domani sera i nerazzurri in campo nel quarto turno di Champions a Marsiglia: i vertici del club presenti oggi a Zingonia per l'ultimo allenamento prima della partenza per la Francia. Pasalic: "A Udine abbiamo sbagliato, ma ora conta ripartire". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Verso la decima giornata di Serie A, Juric ne chiama 22: Bakker e Scalvini completano la lista degli indisponibili. - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, Juric: "A Marsiglia per fare punti. Dobbiamo riscattare la gara di Udine" - Ivan Juric presenta così la gara valida per la quarta giornata di Champions League Marsiglia- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Atalanta, Juric: "A Marsiglia per fare punti. De Roon? Visto bene gli ultimi allenamenti" - Ivan Juric presenta così la gara valida per la quarta giornata di Champions League Marsiglia- Come scrive tuttomercatoweb.com
CHAMPIONS -Atalanta, Juric: “Con il Marsiglia di De Zerbi sarà dura, io sono tranquillo” - L’Atalanta si prepara a tornare in campo in Champions League alla vigilia della sfida contro l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi al Velodrome. Lo riporta napolimagazine.com