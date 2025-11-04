Juric verso Marsiglia | Atalanta non è la gara del riscatto ma conterà fare punti

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera i nerazzurri in campo nel quarto turno di Champions a Marsiglia: i vertici del club presenti oggi a Zingonia per l'ultimo allenamento prima della partenza per la Francia. Pasalic: "A Udine abbiamo sbagliato, ma ora conta ripartire". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juric verso Marsiglia: "Atalanta, non è la gara del riscatto ma conterà fare punti"

