Juric verso il Marsiglia | Siamo preoccupati? No siamo stimolati Out Brescianini

Bergamonews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marsiglia (Francia).  Non siamo ancora al punto del dentro-o-fuori, ma la pressione su Ivan Juric è sicuramente più alta che mai. D’altronde è da cinque settimane che l’Atalanta non ottiene una vittoria, dal 2-1 contro il Brugge firmato da Pasalic, proprio colui che nel giorno della vigilia della sfida all’ OM  siede al suo fianco in conferenza stampa. La notizia dell’ultimo minuto è l’assenza di Marco Brescianini, che ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro durante la seduta di martedì mattina e che non è partito insieme alla squadra alla volta di Marsiglia: 23 i convocati, escluso anche Obric. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

