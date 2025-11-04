Juric su Gasperini | Non mi pesa tanto il paragone con lui

Nella scorsa stagione Juric ha vissuto un'esperienza molto complicata con la Roma, non riuscendo mai veramente a dare la propria impronta alla squadra, con risultati decisamente negativi che hanno portato all'esonero. La stessa cosa si è poi ripetuta anche al Southampton, prima di un nuovo capitolo all'Atalanta, con l'ombra del paragone con Gasperini. Di questo ha parlato il tecnico croato a Sky Sport: "Non mi da fastidio, so che Gasp ha fatto grandissime cose. Per me Gasperini è amore completo, non mi pesa tanto e so che le aspettative sono tante ". Juric: "La società Atalanta ti permette di lavorare".

