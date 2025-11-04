Juric Per battere il Marsiglia serve la gara perfetta
"A Udine un calo di prestazione ma fin qui l'Atalanta ha giocato bene" MARSIGLIA (FRANCIA) - "Nel calcio ci sono tante componenti, con l'Udinese c'è stato un calo di prestazione, ma ci sta: speriamo di non ripetere gli errori. Basta vedere le partite, qualcuno non le vede, ma la squadra gioca bene". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
