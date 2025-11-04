Judo 16 azzurri iscritti al Grand Slam di Abu Dhabi | tornano le campionesse mondiali Scutto e Bellandi!

Tra fine novembre ed inizio dicembre andranno in scena gli ultimi appuntamenti stagionali del World Tour di judo con i Grand Slam di Abu Dhabi (28-30 novembre) e Tokyo (6-7 dicembre). In attesa del Grand Prix di Zagabria previsto nel weekend del 14-16 novembre, l’Italia ha già inserito nell’entry list provvisoria i nomi degli atleti che dovrebbero volare negli Emirati Arabi Uniti per il penultimo grande torneo dell’anno. Ad oggi risultano iscritti ad Abu Dhabi ben 16 judoka azzurri tra cui alcuni big del movimento tricolore come le campionesse mondiali in carica Assunta Scutto (48 kg) e Alice Bellandi (che ha vinto anche l’oro olimpico a Parigi 2024 nella -78 kg), la plurimedagliata olimpica e iridata Odette Giuffrida (52 kg) ed i fratelli Giovanni (73 kg) e Antonio (81 kg) Esposito. 🔗 Leggi su Oasport.it

