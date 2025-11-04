Jorge Coulon Inti Illimani | Sud America? Viviamo nel cortile di un impero che muore

“Qualcuno diceva che è bello vivere durante la fase di crescita di un impero, ma è brutto viverne la fine. Noi stiamo vivendo nel cortile di un impero che muore “. Così Jorge Coulon, storico fondatore degli Inti Illimani, descrivendo la sua visione sull’attuale situazione che sta vivendo il Sud America durante l’intervista rilasciata negli studi di LaPresse in cui ha presentato il nuovo spettacolo ‘In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni’, realizzato insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson e altri membri del gruppo cileno. “ Quello che succede oggi in Cile è un cambio epocale, ma non ti basta una vita per viverlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

