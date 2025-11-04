Jorge Coulon Inti Illimani | La musica popolare ha diritto di parlare di qualsiasi cosa anche di lotta
“ Non vorrei essere considerato solo come un autore di musica di lotta. Noi facciamo musica popolare. La musica popolare ha il diritto di parlare di qualsiasi cosa, anche della lotta “. Così Jorge Coulon, fondatore degli Inti Illimani, durante l’intervista negli studi di LaPresse in cui ha promosso, insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson, il loro nuovo spettacolo ‘In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni’, che debutterà il 5 novembre a Nuoro e arriverà il 17 dello stesso mese a Roma, al Teatro Olimpico. “Ci sono però cose che mi fanno emozionare, come quando nel 2018 il Cile è esploso in rivolta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
