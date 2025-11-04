Jonathan David via a Gennaio? Arrivano clamorose indiscrezioni da Sky Sport

Finora l’attaccante canadese non ha convinto, anche a causa di una condizione fisica non ideale e della difficoltà nel trovargli la giusta posizione in campo. L’ex giocatore del Lille sin qui ha siglato un solo gol, alla prima di campionato, troppo poco per un giocatore che è arrivato con un ingaggio da top e uno status altrettanto importante. Status che si è guadagnato in Francia a suon di gol (109 in 232 partite giocate), il rendimento attuale però non convince la dirigenza bianconera, che starebbe pensando ad una cessione addirittura a Gennaio. Secondo quanto riportato dalla redazione svizzera di Sky Sport, il canadese potrebbe lasciare Torino già nel mercato invernale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Jonathan David via a Gennaio? Arrivano clamorose indiscrezioni da Sky Sport

