Jonathan Bailey star di Bridgerton è l’uomo più sexy del mondo 2025

Jonathan Bailey, attore britannico amato per i ruoli in Bridgerton e Wicked, è stato incoronato “Uomo più sexy del mondo 2025” dalla rivista People. L’annuncio è stato dato in diretta al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove l’attore ha accolto la notizia con ironia e gratitudine.A 37 anni, Bailey succede a John Krasinski, premiato nel 2024. “È un grande onore, anche se . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Jonathan Bailey, star di “Bridgerton”, è l’uomo più sexy del mondo 2025

