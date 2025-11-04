Jonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025 | Sono felice ma è assurdo

Jonathan Bailey è stato incoronato l’uomo più sexy del mondo per il 2025 dalla rivista People, un riconoscimento che celebra il suo 40esimo anniversario proprio quest’anno. L’annuncio è stato svelato ieri sera durante il Tonight Show con Jimmy Fallon, dove l’attore inglese di 37 anni è apparso visibilmente divertito dall’onore ricevuto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people) “È un onore che dura tutta la vita”, ha dichiarato Bailey al conduttore, aggiungendo con ironia: “E voglio dire, Jimmy, grazie mille per aver rifiutato così ho potuto essere qui io”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Jonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025: “Sono felice, ma è assurdo”

