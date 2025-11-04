Jonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025 | Sono felice ma è assurdo

Cinemaserietv.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonathan Bailey è stato incoronato l’uomo più sexy del mondo per il 2025 dalla rivista People, un riconoscimento che celebra il suo 40esimo anniversario proprio quest’anno. L’annuncio è stato svelato ieri sera durante il Tonight Show con Jimmy Fallon, dove l’attore inglese di 37 anni è apparso visibilmente divertito dall’onore ricevuto.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da People Magazine (@people) “È un onore che dura tutta la vita”, ha dichiarato Bailey al conduttore, aggiungendo con ironia: “E voglio dire, Jimmy, grazie mille per aver rifiutato così ho potuto essere qui io”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

jonathan bailey eletto uomo pi249 sexy del mondo 2025 sono felice ma 232 assurdo

© Cinemaserietv.it - Jonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025: “Sono felice, ma è assurdo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

jonathan bailey eletto uomoJonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025: “Sono felice, ma è assurdo” - La star di Bridgerton è stato eletto "uomo più sexy del mondo nel 2025" secondo la rivista People. Segnala cinemaserietv.it

L’irresistibile Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del mondo 2025 secondo “People” - L’attore britannico di Bridgerton e Wicked conquista People e fa la storia: è il primo uomo apertamente gay eletto “Sexiest Man Alive” ... Secondo iodonna.it

jonathan bailey eletto uomoJonathan Bailey eletto l’uomo più sexy del mondo del 2025 dalla rivista People - Dopo l’elezione di John Krasinski – star di The Office – a uomo più sexy del mondo dello scorso anno, quest’anno la rivista People ha insignito del titolo un altro attore molto amato, ovvero Jonathan ... Secondo isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Jonathan Bailey Eletto Uomo