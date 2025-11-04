Jonathan Bailey eletto uomo più sexy del mondo 2025 | È un onore che capita una sola volta nella vita

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 è Jonathan Bailey l'uomo più sexy del mondo. A stabilirlo la prestigiosa rivista People, che ogni anno assegna il titolo di "Sexiest Man Alive". L'attore ha 37 anni e nel corso della sua carriera ha recitato in successi come Bridgerton, Wicked: For Good e Jurassic World- La Rinascita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

