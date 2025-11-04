Jonathan Bailey è ufficialmente l' uomo più sexy del mondo | L' avevo detto solo al mio cane Il mio rimpianto più grande? Non aver finito gli studi
Secondo la classifica annuale del magazine americano People, l'attore britannico, famoso grazie al ruolo di visconte in Bridgerton, fa sognare l'intero pianeta, Hollywood inclusa. Ed è il primo artista apertamente gay a conquistarsi il titolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
