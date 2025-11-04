Jonathan Bailey è l' uomo più sexy del mondo nel 2025 per People | l' annuncio nello show di Jimmy Fallon

Comingsoon.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel consueto annuncio annuale sull'uomo più sexy al mondo, People quest'anno rivela l'attore britannico Jonathan Bailey. L'annuncio (e la reazione) durante il Tonight Show di Jimmy Fallon. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

jonathan bailey 232 l uomo pi249 sexy del mondo nel 2025 per people l annuncio nello show di jimmy fallon

© Comingsoon.it - Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del mondo nel 2025 per People: l'annuncio nello show di Jimmy Fallon

