Londra, 4 novembre 2025 – È ufficiale: Jonathan Bailey è stato eletto da People “ Uomo più Sexy del Mondo 2025 ”. L’attore, 36 anni, diventato celebre grazie al ruolo di Anthony Bridgerton nella serie Netflix e oggi al centro dei riflettori di Hollywood, succede a Chris Evans, Michael B. Jordan e Patrick Dempsey. Per la rivista è la sintesi perfetta tra fascino, talento e impegno sociale. Dalla Regency romance al titolo più ambito. La notizia è arrivata nella notte con la nuova copertina di People, come da tradizione ogni novembre. Jonathan Bailey non è una sorpresa: il suo volto è diventato familiare al grande pubblico con la seconda stagione di Bridgerton, dove ha interpretato il severo, tormentato e irresistibile Anthony. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del mondo: l’attore di Bridgerton simbolo di una nuova mascolinità