Jonathan Bailey è l' uomo più sexy del mondo del 2025 secondo People
L'interprete di Bridgerton e Wicked si è detto lusingato dal riconoscimento anche se ha ammesso che gli sembra 'assurdo'. Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del mondo del 2025 secondo la rivista People. L'annuncio è arrivato nel corso del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Il 37enne Bailey raccoglie il testimone di John Krasinski, eletto nel 2024. "Sono onorato" ha commentato l'attore britannico, scherzando: "Ovviamente sono incredibilmente lusingato. Ed è assurdo. Voglio aggiungere, grazie Jimmy per averlo rifiutato così da poterlo vincere io." L'elezione della star di Bridgerton e Wicked nel quarantesimo anniversario dalla nascita del riconoscimento che ha celebrato con una doppia copertina dedicata a Jonathan Bailey. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
