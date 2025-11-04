Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del 2025 secondo People
(Adnkronos) – È Jonathan Bailey l'uomo più sexy del 2025 secondo People. Lo annuncia la rivista con la copertina e il servizio fotografico dedicato all'attore amato in 'Bridgerton', 'Wicked' e 'Jurassic World – La rinascita'. "È un grandissimo onore. Ovviamente sono incredibilmente lusingato. Ed è completamente assurdo", ha detto Bailey a People che ogni anno, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
