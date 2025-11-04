Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine | le foto

Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine. La star britannica di ‘ Bridgerton ‘, in cui interpreta Lord Anthony, è stata eletta ‘Sexiest Man Alive’ dalla celebre rivista che quarant’anni fa ha istituito il riconoscimento e si unisce a nomi come George Clooney, Brad Pitt, Tom Cruise, Chris Evans e molti altri premiati negli anni. Jonathan Bailey alla premiere of the film ‘Wicked’ 8 novembre 2024, Londra (Photo by Scott A GarfittInvisionAP, File) Bailey recentemente è stato molto apprezzato per i suoi ruoli nella saga ‘ Jurassic World’ e in ‘Wicked’, ed è considerato anche un’icona di stile, dalla personalità simile a quella di un dandy contemporaneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

