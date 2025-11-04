Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del 2025 | È completamente assurdo

Jonathan Bailey è stato incoronato uomo più sexy del 2025 dalla rivista People, che da quarant’anni assegna questo ambito riconoscimento. L’attore britannico di 37 anni, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in produzioni di successo come Bridgerton, Wicked e il prossimo Jurassic World – La rinascita, eredita il titolo dal collega statunitense John Krasinski, vincitore dello scorso anno. La notizia è stata annunciata attraverso la copertina dedicata e un servizio fotografico esclusivo pubblicato dalla celebre rivista americana. Il riconoscimento di Sexiest Man Alive, letteralmente uomo vivente più sexy, rappresenta uno dei titoli più prestigiosi nel panorama dell’intrattenimento internazionale e viene assegnato ininterrottamente dal 1985, quando il primo a riceverlo fu Mel Gibson. 🔗 Leggi su Cultweb.it

