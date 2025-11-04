Jonas Pepe sbotta contro Omer Elomari al GF | Sei il più falso in questa casa sei un buffone

Duro scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello, cosa è successo dopo la puntata. Nervi sempre più tesi tra Omer Elomari e Jonas Pepe al Grande Fratello, i due si sono scontrati in diretta e dopo la settima puntata hanno continuato ad attaccarsi nella casa più spiata d’Italia. Durante la diretta Omer ha discusso anche con Simone, quest’ultimo infatti ha dato ragione a Jonas quando ha dato del falso ad Elomari. La madre di De Bianchi ha preso le difese del figlio, al gieffino ha detto: “Si rompe un rapporto perché ti ho fatto una domanda su un dubbio? Preferivi che andavo in confessionale a fare la falsa o che te lo venivo a dire? Non mi piace come ti rivolgi, sono contenta che stai uscendo Omer”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

