Jonas Pepe e Anita Mazzotta aumenta l’intesa al Grande Fratello | C’è affinità…

Anita Mazzotta e Jonas Pepe sempre più vicini al Grande Fratello, cosa hanno detto al Grande Fratello. È sempre più evidente la particolare intesa che si è creata tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta nella casa del Grande Fratello, tra i due scoppierà presto la scintilla? Ieri sera durante la messa in onda della settima puntata del reality Simona Ventura ha voluto parlare con loro del loro legame. Il gieffino senza giri di parole ha svelato: “ Non vedo l’ora di baciarla “, lei invece ha detto: “ C’è da parte di entrambi un’affinità. Ma questa cosa ovviamente mi spaventa perché credo di non essermi mai sentita così. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Jonas Pepe e Anita Mazzotta, aumenta l’intesa al Grande Fratello: “C’è affinità…”

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Dovresti fare domande più precise. » Con queste parole Jonas Pepe ha gelato Simona Ventura durante una delle ultime dirette del Grande Fratello, scatenando un momento di tensione in studio. La conduttrice, decisa a non lasciarsi mettere in difficoltà, ha s - facebook.com Vai su Facebook

Floriana Secondi al #GrandeFratello è una furia contro Jonas Pepe: "Invidioso e saccente, ti avrei dato una capocciata" - X Vai su X

Jonas Pepe e Anita Mazzotta, flirt al Grande Fratello? Lei: “Ecco perché non l’ho baciato”/ Silenzio rotto - Lei: "Ecco perché non l'ho baciato" Silenzio rotto durante la diretta ... Si legge su ilsussidiario.net

Jonas Pepe e Anita Mazzotta: tra dolci sguardi e un pizzico di imbarazzo - In Zona Beauty, tra teneri sguardi e sfuggenti abbracci, la distanza tra Anita e Jonas sembra accorciarsi sempre di più ... Secondo grandefratello.mediaset.it

Flirt tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello?/ Cena romantica, lui si sbilancia: “Sono colpito” - Jonas Pepe e Anita Mazzotta, sta nascendo una nuova coppia al Grande Fratello 2025? Riporta ilsussidiario.net