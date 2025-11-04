Jon Spencer, un protagonista della scena musicale indipendente, americana e internazionale, sin dalla metà degli anni ‘80, salirà sul palco dello Spazio Marte (via Corbari 175, Cesena ) domani sera alle 21.15. Apprezzato per le sue performance dal vivo, ha girato tutti i continenti, ad eccezione dell’Antartide, e ha collezionato una discografia vertiginosa come leader di Pussy Galore, The Jon Spencer Blues Explosion, Heavy Trash e Jon Spencer & The Hitmaker, oltre ad aver lavorato con Boss Hog, The Honeymoon Killers, The Gibson Brothers e Taxidermy Girls. Per questo live, Spencer si esibisce il suo nuovo power trio composto dal batterista Spider Bowman e dal bassista Kendall Wind, entrambi provenienti dalla band wunder-punk di Woodstock, The Bobby Lees. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jon Spencer, rock’n’roll energico allo Spazio Marte