Jihad minorenne fermato nel Pavese
17.35 Un minorenne residente in provincia di Pavia è stato fermato perché sospettato di fare proselitismo per la jihad islamica e di inneggiare al martirio. Secondo gli inquirenti, il giovane di origine tunisina si era radicalizzato a partire dal 2024, aderendo a una rete sul web. Si era procurato online vari manuali per costruire ordigni esplosivi e incendiari. Era in contatto con persone già arrestate per terrorismo e sul web cercava di convincere altri giovani -alcuni minorenni- a giurare fedeltà allo Stato Islamico, come lui. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
