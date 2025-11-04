Jesi via Gandhi indecorosa | l' abbiamo ripulita come facevano i nostri nonni

Jesi (Ancona), 4 novembre 2025 – Dopo la segnalazione di alcuni residenti, i volontari dell’associazione JesiClean, insieme a diversi cittadini, sono intervenuti per ripulire via Gandhi, coordinandosi con l’Amministrazione comunale e con JesiServizi. “L’intervento, durato diverse giornate di lavoro – spiegano dall’associazione - ha permesso di restituire decoro e dignità a una delle vie della città intitolata a una figura simbolo di pace e civiltà”. «Non potevamo restare indifferenti nel vedere una strada dedicata a un grande come Gandhi in quelle condizioni - aggiungono i volontari -.Abbiamo raccolto oltre 15 sacchi di erbacce e rami secchi, spinti soltanto dall’amore per il bene comune e dal senso di responsabilità civica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

