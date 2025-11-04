Jesi via Gandhi indecorosa | l' abbiamo ripulita come facevano i nostri nonni
Jesi (Ancona), 4 novembre 2025 – Dopo la segnalazione di alcuni residenti, i volontari dell’associazione JesiClean, insieme a diversi cittadini, sono intervenuti per ripulire via Gandhi, coordinandosi con l’Amministrazione comunale e con JesiServizi. “L’intervento, durato diverse giornate di lavoro – spiegano dall’associazione - ha permesso di restituire decoro e dignità a una delle vie della città intitolata a una figura simbolo di pace e civiltà”. «Non potevamo restare indifferenti nel vedere una strada dedicata a un grande come Gandhi in quelle condizioni - aggiungono i volontari -.Abbiamo raccolto oltre 15 sacchi di erbacce e rami secchi, spinti soltanto dall’amore per il bene comune e dal senso di responsabilità civica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Abbiamo ripulito Via Gandhi: un gesto di amore per la nostra città e di senso civico condiviso Dopo la segnalazione di alcuni residenti, noi volontari di JesiClean, insieme a diversi cittadini, siamo intervenuti per ripulire Via Gandhi, coordinandoci con l’Amminis - facebook.com Vai su Facebook
I volontari di JesiClean e i cittadini ripuliscono Via Gandhi - X Vai su X
Jesi, anche il consiglio di Stato boccia il ricorso: cade l'ultimo ostacolo sulla strada di Amazon - Via anche l’ultima potenziale ombra sulla strada dell’insediamento a Jesi, alla Coppetella, del previsto maxi polo logistico del colosso dell’e- Segnala corriereadriatico.it
Via Garibaldi, scatta il restyling: si profila una settimana di passione per Jesi - Da oggi i primi cambi a sosta e viabilità per il restyling della disastrata via Garibaldi, che entrerà poi nel vivo nelle nottate di domani e dei ... Da corriereadriatico.it
Al via a Jesi un nuovo corso installatori impianti elettrici - Al via nelle Marche un nuovo corso per "installatori e manutentori di impianti elettrici", riservato ai cittadini disoccupati iscritti ad uno dei centri per l'impiego della Regione. Secondo ansa.it