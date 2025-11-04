Jesi 80 anni di Spes | una festa per l' intera comunità

Jesi (Ancona), 4 novembre 2025 - E’ stato un ottobre denso di appuntamenti programmati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Spes Jesi per celebrare gli 80 anni di attività della gloriosa società. Una mostra fotografica allestita, dal 5 al 22 ottobre, al circolo Acli di San Giuseppe, serata con Max Cimatti, narratoremusicista, poi la presentazione del libro “Spes una storia di sport di quartiere di sentimenti” e infine la festa finale con il “pranzo bianco-verde”. Alla presentazione del libro, coordinata da Giovanni Filosa, hanno portato il saluto il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il vice presidente del Coni regionale, Marco Porcarelli e il presidente del Comitato di quartiere Andrea Bordoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

