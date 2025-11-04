Jennifer Lawrence afferma di non voler più parlare di Trump e di politica | getto solo benzina sul fuoco
Jennifer Lawrence è apparsa nel podcast “The Interview” del New York Times per il tour stampa “ Die My Love ” e ha parlato della sua nuova riluttanza a parlare di politica con la stampa. La vincitrice dell’Oscar si è espressa contro Donald Trump durante la sua prima presidenza degli Stati Uniti, quando scrisse un editoriale dopo il giorno delle elezioni in cui dichiarò che la vittoria di Trump significava che “ le uniche persone che si sentono al sicuro in America, con i loro diritti riconosciuti e rispettati, sono gli uomini bianchi “. Quando la conduttrice di “The Interview” Lulu Garcia-Navarro le ha chiesto cosa pensasse di dover dire ora di Trump e della politica, Lawrence ha risposto: “ Non so davvero se dovrei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Effetto red carpet: «Die, My Love» fa il suo debutto glamour tra star e stile. Jennifer Lawrence e Robert Pattinson guidano il cast sul tappeto rosso a New York #diemylove #redcarpet #jenniferlawrence #robertpattinson #Premiere #lapresse - facebook.com Vai su Facebook
Jennifer Lawrence era incinta di quattro mesi quando si è calata nella storia di una donna in piena depressione post partum. L’ha fatto senza risparmiarsi, da attrice e produttrice, in Die My Love di Lynne Ramsay - X Vai su X
Jennifer Lawrence ha deciso di non parlare più di politica - Ospite del podcast The Interview del New York Times, Jennifer Lawrence ha raccontato con onestà la propria evoluzione personale e professionale. Segnala lascimmiapensa.com
Jennifer Lawrence: “Non voglio più essere parte del problema. La politica? La lascio ai film” - Durante la prima presidenza Trump, Jennifer Lawrence era stata una delle voci più dure di Hollywood. Secondo cinematographe.it
Jennifer Lawrence in “Die My Love”: «A volte bisogna saper chiedere aiuto» - Jennifer Lawrence era incinta di quattro mesi quando si è calata nella storia di una donna in piena depressione post partum. Lo riporta iodonna.it