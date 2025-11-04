Jennifer Lawrence afferma di non voler più parlare di Trump e di politica | getto solo benzina sul fuoco

Jennifer Lawrence è apparsa nel podcast “The Interview” del New York Times per il tour stampa “ Die My Love ” e ha parlato della sua nuova riluttanza a parlare di politica con la stampa. La vincitrice dell’Oscar si è espressa contro Donald Trump durante la sua prima presidenza degli Stati Uniti, quando scrisse un editoriale dopo il giorno delle elezioni in cui dichiarò che la vittoria di Trump significava che “ le uniche persone che si sentono al sicuro in America, con i loro diritti riconosciuti e rispettati, sono gli uomini bianchi “. Quando la conduttrice di “The Interview” Lulu Garcia-Navarro le ha chiesto cosa pensasse di dover dire ora di Trump e della politica, Lawrence ha risposto: “ Non so davvero se dovrei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

