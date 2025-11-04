Jasmine Paolini-Gauff oggi Wta Finals 2025 | a che ora e dove vederla in diretta
Jasmine Paolini oggi, martedì 4 novembre, torna in campo alle Wta Finals 2025, a Riyadh, in Arabia Saudita, per la seconda parte del girone dopo la netta sconfitta all'esordio contro la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka.La toscana sfida la statunitense Coco Gauff che è stata sconfitta all'esordio. 🔗 Leggi su Today.it
