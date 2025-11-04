Jasmine Paolini eliminata alle WTA Finals | Coco Gauff si impone contro un’azzurra non al meglio

Jasmine Paolini è eliminata dalle WTA Finals in singolare; non conterà, nei fatti, il match di giovedì con Jessica Pegula. La toscana è stata sconfitta per 6-3 6-2 dall’americana Coco Gauff, mostrando di nuovo come i problemi post-influenzali che l’hanno accompagnata per tutto il periodo di Riad non l’abbiano per niente aiutata in questa fattispecie. La numero 1 d’Italia è ancora in corsa nel doppio assieme a Sara Errani: domani alle 13:00 la sfida decisiva contro KudermetovaMertens. Inizio di partita per certi versi strano, perché Paolini vince (bene) i primi due punti, Gauff i successivi otto, con conseguente 2-0 a favore dell’americana break incluso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini eliminata alle WTA Finals: Coco Gauff si impone contro un’azzurra non al meglio

