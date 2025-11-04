Jannik Sinner | Sono orgoglio e felice di essere nato in Italia E sulla Coppa Davis | È la scelta giusta

"Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte, perché secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io". Jannik Sinner rivendica con orgoglio le sue radici in un'intervista rilasciata a Sky. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

La Stampa. . Nella sua prima giornata a Torino per le Nitto Atp Finals, Jannik Sinner è tornato a far visita all'IRCCS di Candiolo. Accolto dalla presidente Allegra Agnelli, qui sostiene l'iniziativa “Un Ace per la Ricerca” di Intesa Sanpaolo e Fondazione Piemonte - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner è a Torino: il numero 1 del mondo proverà a difendere il titolo delle ATP Finals vinto lo scorso anno! - X Vai su X

Jannik Sinner: «Il no alla Coppa Davis? Ecco perché ho deciso così. Orgoglioso di essere italiano e non austriaco» - Jannik Sinner, dopo le furiose polemiche andate avanti per giorni su tv, giornali, media e social riguardo la sua rinuncia alla Coppa Davis - Secondo ilgazzettino.it

Sinner: “Orgoglioso di essere italiano. L’Italia merita di più, uniamoci” - Jannik Sinner guarda avanti, ma prima si ferma a parlare di identità, responsabilità e scelte. Da thesocialpost.it

Sinner cuore d’oro: il gesto di Jannik fa il giro del mondo - Non solo le vittorie per Jannik Sinner che a Parigi ha vissuto una splendida settimana da diversi punti di vista ... Da tennisfever.it