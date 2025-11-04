Jannik Sinner non sa più come dirlo | Sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria
Dopo le polemiche per il suo rifiuto di giocare le Finali di Coppa Davis, Jannik Sinner ribadisce per l'ennesima volta: "Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria o da un'altra parte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Stampa. . Nella sua prima giornata a Torino per le Nitto Atp Finals, Jannik Sinner è tornato a far visita all'IRCCS di Candiolo. Accolto dalla presidente Allegra Agnelli, qui sostiene l'iniziativa “Un Ace per la Ricerca” di Intesa Sanpaolo e Fondazione Piemonte - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner è a Torino: il numero 1 del mondo proverà a difendere il titolo delle ATP Finals vinto lo scorso anno! - X Vai su X
Jannik Sinner è inarrestabile: l'azzurro eguaglia Djokovic in un nuovo primato - Jannik Sinner oggi pomeriggio potrà giocarsi la possibilità di vincere il 22esimo titolo della sua fin qui brillantissima carriera. Da msn.com
Sinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Tra circa un'ora Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo per i quarti del torneo ATP di Pechino. Riporta fanpage.it
Sinner-Cilic 6-2 6-2, Jannik al secondo turno a Pechino, affronterà Atmane - Sinner si mette avanti, vento in poppa per la partita d'esordio di Jannik che mantiene la battuta successivamente e si porta ... Da fanpage.it