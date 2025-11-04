Jannik Sinner n1 solo per una settimana Alcaraz torna in testa al ranking | il calcolo dei punti e le vittorie che non bastano

Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Parigi, da lunedì 3 novembre Jannik Sinner è di nuovo in vetta al ranking Atp. Ma a ben vedere, la classifica live, cioè quella che riflette l’andamento dei risultati di ciascun tennista dopo ogni singolo incontro, lo pone ancora – anzi, di nuovo – al secondo posto. E dalla settimana prossima questa sarà in effetti la posizione occupata dal tennista altoatesino, che tornerà ad accodarsi al collega Carlos Alcaraz. Il motivo di questa “retrocessione” è da ricercarsi nello straordinario 2024 di Sinner, uscito vincitore dalle Atp Finals dello scorso anno con un cospicuo bottino in termini di punti. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook

Since the ATP Rankings changed the points system back in 2009, two players have been able to earn 10,000+ points in consecutive years • Novak Djokovic (2011-2016) • Jannik Sinner (2024-2025) - X Vai su X

Sinner torna n. 1 del mondo, ma solo per una settimana (e alle Atp Finals non sarà prima testa di serie): ecco perché - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner ha di nuovo scalzato Carlos Alcaraz dalla posizione n. Scrive corriere.it

Jannik Sinner n.1 solo per una settimana, Alcaraz torna in testa al ranking: il calcolo dei punti e le vittorie che non bastano - Il funzionamento della classifica prevede la "perdita" dei punti ottenuti alle Finals dello scorso anno: Sinner ci rimette più di Alcaraz ... Lo riporta open.online

Jannik Sinner sorpassa Alcaraz e torna nº 1 del mondo, ma solo per una settimana: l'azzurro sarà re a fine 2025 se... - Con il trionfo al Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner si riprende la vetta del ranking ai danni di Carlos Alcaraz: l'azzurro sarà n° 1 solo nella sett ... Si legge su eurosport.it