Jannik Sinner | Il no alla Coppa Davis? Ecco perché ho deciso così Orgoglioso di essere italiano e non austriaco

Jannik Sinner, dopo le furiose polemiche andate avanti per giorni su tv, giornali, media e social riguardo la sua rinuncia alla Coppa Davis - dopo che nelle ultime due edizioni aveva contribuito. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Jannik Sinner: «Il no alla Coppa Davis? Ecco perché ho deciso così. Orgoglioso di essere italiano e non austriaco»

