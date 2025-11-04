Jack Savoretti in versione acustica al Teatro Toniolo di Mestre
Il ritorno di Jack Savoretti con l’inedito Do It for Love segna soltanto il primo passo verso un 2026 ricco di novità e celebrazioni per il cantautore italo-inglese, che festeggerà il suo ventesimo anniversario di carriera.Dopo aver registrato il tutto esaurito in appena un’ora per il concerto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Jack Savoretti in scena al Teatro Toniolo di Mestre con “Do It for Love” - X Vai su X
Jack Savoretti arriva al Teatro Toniolo il 16 dicembre! ? Biglietti disponibili a partire da domani, 4 novembre, dalle ore 12.00 su Vivaticket.com e dalle ore 15.00 presso la biglietteria del Teatro Toniolo. - facebook.com Vai su Facebook
Jack Savoretti in scena al Teatro Toniolo di Mestre con “Do It for Love” - Savoretti sarà protagonista di un appuntamento speciale il 16 dicembre al Teatro Toniolo di Mestre dove, per l'occasione, l'artista si presenterà in una speciale versione acustica ... Come scrive italpress.com
