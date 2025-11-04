Jack Savoretti in versione acustica al Teatro Toniolo di Mestre

Il ritorno di Jack Savoretti con l’inedito Do It for Love segna soltanto il primo passo verso un 2026 ricco di novità e celebrazioni per il cantautore italo-inglese, che festeggerà il suo ventesimo anniversario di carriera.Dopo aver registrato il tutto esaurito in appena un’ora per il concerto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

