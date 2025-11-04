J-hope torna al cinema con Hope on the stage | il film evento
Il 13 e 15 novembre arriva al cinema “Hope on the stage”, il film del tour di j-hope con Jin e Jung Kook. Emozioni, musica e reunion BTS. Dopo l’evento in diretta mondiale del concerto di j-hope da Osaka lo scorso maggio, arriva nei cinema di tutto il mondo solo giovedì 13 novembre e sabato 15 novembre j-hope Tour ‘Hope on the stage’ the movie. L’evento, che nasce grazie alla collaborazione tra Trafalgar Releasing e HYBE, è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios. Il film cattura un’esperienza unica per i fan, registrata durante le due spettacolari serate finali del tour al Goyang Stadium in Corea del Sud, e celebra il gran finale del primo tour mondiale da solista di j-hope, che ha toccato 16 città, con 33 spettacoli e 524. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
