Ivo Castellucci per i suoi 104 anni l’omaggio del presidente Sergio Mattarella
Nel corso delle celebrazioni all’Altare della Patria a Roma per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rendere omaggio al reduce cisternese Ivo Castellucci, che oggi compie 104 anni. Un compleanno che si intreccia con la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
#Cisterna Celebrato il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Domani il reduce cisternese Ivo Castellucci festeggerà il suo 104° compleanno sull’Altare della Patria: nato nel giorno della tumulazione del Milite Ignoto - facebook.com Vai su Facebook
Ivo Castellucci festeggia 104 anni col presidente Mattarella durante le celebrazioni del 4 Novembre a Roma - Ivo Castellucci, 104 anni e reduce della Seconda guerra mondiale, riceve il saluto del Presidente Mattarella durante le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale all'Altare della Patria. Scrive latinaquotidiano.it
4 Novembre, la foto del reduce Ivo Castellucci che oggi compie 104 anni con il Presidente Mattarella - (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Al termine della deposizione della corona dall'oro al Milita Ignoto per la Festa delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato ... Segnala quotidiano.net
Cisterna, il reduce Ivo Castellucci: 104 anni, nato il giorno del Milite Ignoto - Un uomo che, come il Milite Ignoto, rappresenta la dedizione, il sacrificio e l’amore per la Patria: un secolo che cammina ... Scrive latinacorriere.it