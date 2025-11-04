Ivo Castellucci celebra 104 anni con la stretta di mano del Presidente Mattarella durante la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
ABBONATI A DAYITALIANEWS Questa mattina, un emozionante momento ha segnato la celebrazione del 104° compleanno di Ivo Castellucci, reduce della Seconda guerra mondiale, che ha ricevuto un omaggio speciale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle cerimonie per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’incontro ha avuto luogo all’Altare della Patria di Roma, dove, dopo la tradizionale deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, il Capo dello Stato ha salutato i rappresentanti delle Forze Armate, fermandosi in modo particolare a salutare Castellucci, che con orgoglio ha ricevuto una stretta di mano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Il 2 novembre la comunità celebra la Commemorazione dei Defunti, un momento di riflessione e preghiera per ricordare con affetto tutte le persone care che ci hanno lasciato. Nel recarci al Cimitero Comunale di Castelluccio Superiore, ricordiamoci che il risp Vai su Facebook
4 Novembre, la foto del reduce Ivo Castellucci che oggi compie 104 anni con il Presidente Mattarella - (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Al termine della deposizione della corona dall'oro al Milita Ignoto per la Festa delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato ... Come scrive quotidiano.net
Cisterna celebra l’Unità d’Italia e le Forze Armate: omaggio a Ivo Castellucci, il reduce che domani compie 104 anni - Il veterano sarà festeggiato domani sull’Altare della Patria alla presenza del Presidente Mattarella ... Si legge su latinaoggi.eu
Cisterna, il reduce Ivo Castellucci: 104 anni, nato il giorno del Milite Ignoto - Un uomo che, come il Milite Ignoto, rappresenta la dedizione, il sacrificio e l’amore per la Patria: un secolo che cammina ... Da latinacorriere.it