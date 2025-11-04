ABBONATI A DAYITALIANEWS Questa mattina, un emozionante momento ha segnato la celebrazione del 104° compleanno di Ivo Castellucci, reduce della Seconda guerra mondiale, che ha ricevuto un omaggio speciale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle cerimonie per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’incontro ha avuto luogo all’Altare della Patria di Roma, dove, dopo la tradizionale deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, il Capo dello Stato ha salutato i rappresentanti delle Forze Armate, fermandosi in modo particolare a salutare Castellucci, che con orgoglio ha ricevuto una stretta di mano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ivo Castellucci celebra 104 anni con la stretta di mano del Presidente Mattarella durante la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate