Iva Zanicchi chi era l’ex marito Antonio Ansoldi

Dilei.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima che accanto a Iva Zanicchi arrivasse Fausto Pinna, nella vita della cantante c’era stato un altro amore importante. Un legame che ha segnato una fase intensa della sua vita privata e professionale: quello con Antonio Ansoldi, un uomo profondamente legato al mondo della musica italiana e alla stessa Iva, prima come compagno di vita e poi come padre di sua figlia. Chi era Antonio Ansoldi. Nato a Taranto nel 1934, Antonio Ansoldi, conosciuto anche come Tonino, ha avuto sin dall’inizio un destino legato alla discografia. Suo padre, Giovanni Battista Ansoldi, è stato uno dei fondatori della Ri-Fi, un’etichetta discografica che negli anni Sessanta e Settanta è entrata nel mercato italiano scoprendo alcune tra le voci più riconoscibili dell’epoca. 🔗 Leggi su Dilei.it

iva zanicchi chi era l8217ex marito antonio ansoldi

© Dilei.it - Iva Zanicchi, chi era l’ex marito Antonio Ansoldi

Argomenti simili trattati di recente

iva zanicchi era l8217exIva Zanicchi, chi era l’ex marito Antonio Ansoldi - Tutto su Antonio Ansoldi, il discografico che ha vissuto una storia d’amore (e un matrimonio) con Iva Zanicchi ... Si legge su dilei.it

Iva Zanicchi a Belve : «Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone mi hanno fregato. La migliore sono ancora io. E a Mina dico: resta a Lugano!» - E non vuole fare passi indietro: «Come può esistere Ok il prezzo è giusto senza Zanicchi? vanityfair.it scrive

Iva Zanicchi, il ritorno dello sketch della pipì a Belve: il retroscena mai raccontato - A Belve, Iva Zanicchi chiarisce uno degli episodi più discussi della sua carriera: il celebre sketch della pipì. Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Iva Zanicchi Era L8217ex