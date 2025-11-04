Iva Zanicchi chi era l’ex marito Antonio Ansoldi

Prima che accanto a Iva Zanicchi arrivasse Fausto Pinna, nella vita della cantante c’era stato un altro amore importante. Un legame che ha segnato una fase intensa della sua vita privata e professionale: quello con Antonio Ansoldi, un uomo profondamente legato al mondo della musica italiana e alla stessa Iva, prima come compagno di vita e poi come padre di sua figlia. Chi era Antonio Ansoldi. Nato a Taranto nel 1934, Antonio Ansoldi, conosciuto anche come Tonino, ha avuto sin dall’inizio un destino legato alla discografia. Suo padre, Giovanni Battista Ansoldi, è stato uno dei fondatori della Ri-Fi, un’etichetta discografica che negli anni Sessanta e Settanta è entrata nel mercato italiano scoprendo alcune tra le voci più riconoscibili dell’epoca. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Iva Zanicchi, chi era l’ex marito Antonio Ansoldi

