Iva Zanicchi cade si rialza e ne ha per tutti | ‘La migliore sono io!’ – A Belve vola l’Aquila di Ligonchio
L’intervista di Iva Zanicchi a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, è stata un concentrato di rivelazioni, ironia pungente e momenti di grande televisione. La cantante reggiana, conosciuta come l’Aquila di Ligonchio, si è raccontata senza filtri durante la registrazione della seconda puntata del programma, che andrà in onda stasera a partire dalle 21:20. L’incontro con Francesca Fagnani è iniziato con un imprevisto che ha fatto temere il peggio: Iva Zanicchi è inciampata nel binario che permette al carrello della telecamera di spostarsi, finendo a terra nello studio. Subito soccorsa, la cantante ha dimostrato ancora una volta la sua tempra, permettendo di riprendere la registrazione dopo essersi assicurata di non essersi fatta nulla di grave. 🔗 Leggi su Cultweb.it
