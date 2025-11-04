Iva Zanicchi a Belve | Più brava di Mina e Ornella Vanoni Ok il prezzo è giusto in Rai senza di me? Un flop

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iva Zanicchi si racconta di fronte a Francesca Fagnani nello studio di Belve, dagli esordi della carriera fino al confronto con le colleghe più famose. Tra le rivelazioni anche un episodio curioso: la cantante racconta di aver “sgridato” Papa Francesco perché, secondo lui, “‘Zingara’ la cantava Mina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

