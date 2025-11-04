Italjet Dragster 459 Twin Lo scooter sportivo di mezzo

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motore bicilindrico da 48 cavalli, cambio semiautomatico e sospensioni intelligenti. Lo scooter arriva in concessionaria nel 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

italjet dragster 459 twin lo scooter sportivo di mezzo

© Gazzetta.it - Italjet Dragster 459 Twin. Lo scooter sportivo di mezzo

Altre letture consigliate

italjet dragster 459 twinItaljet Dragster 459 Twin e Roadster: due anteprime ad EICMA 2025 [FOTO] - Tra le protagoniste di EICMA 2025, da oggi aperta alla stampa e da giovedì al pubblico, c’è anche Italjet. Segnala msn.com

Italjet Dragster 459 Twin. Lo scooter sportivo di mezzo - Motore bicilindrico da 48 cavalli, cambio semiautomatico e sospensioni intelligenti. msn.com scrive

Italjet lancia Dragster 700 Twin all'Autodromo di Imola - IMOLA (ITALPRESS) – Italjet ha scelto l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il lancio mondiale del nuovo Dragster 700 Twin, sviluppato presso il Centro Stile Italjet di Castel ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Italjet Dragster 459 Twin